В части Львова внезапно исчез свет и были перебои: власти ответили, что произошло

Вечером 7 ноября в части города Львов исчез свет, а некоторые горожане жаловались на скачок напряжения. Причиной этого была авария на электросетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Почему возникли перебои со светом во Львове

Сегодня вечером в районе улиц Стрыйская – Привокзальная из-за аварии на электросетях возникли временные перебои со светом,

– пишет городской совет.

Отмечается, что аварийные бригады "Львовоблэнерго" уже на месте и работают над ликвидацией последствий.

Власти города Львов пообещала, что в ближайшие часы работники предприятия постараются ликвидировать неисправность.

Заметим, что около 19:32 львовяне сообщали о звуке, похожий на взрыв. Тогда же в части города выключилось света, а другие горожане писали о резком скачке напряжения. Уже вскоре свет начали постепенно возвращать.