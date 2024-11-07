Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також В "Укренерго" розповіли, за яких умов Україна може пройти зиму без відключень світла

Чому виникли перебої зі світлом у Львові

Сьогодні ввечері у районі вулиць Стрийська – Привокзальна через аварію на електромережах виникли тимчасові перебої зі світлом,

– пише міська рада.

Зазначається, що аварійні бригади "Львівобленерго" вже на місці та працюють над ліквідацією наслідків.

Влада міста Львів пообіцяла, що у найближчу години працівники підприємства постараються ліквідувати несправність.

Зауважимо, що близько 19:32 львів'яни повідомляли про звук, схожий на вибух. Тоді ж у частині міста вимкнулося світла, а інші містяни писали про різкий стрибок напруги. Вже невдовзі світло почали поступово повертати.