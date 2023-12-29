В части областей – тревога: есть угроза атаки БПЛА

Вечером 29 декабря в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Связана она с угрозой атаки "Шахедами".

Ночью и утром 29 декабря россияне атаковали Украину "Шахедами", а также крылатыми и аэробалистическими ракетами. А уже вечером в этот же день стало известно, что враг снова запустил дроны-камикадзе. Рассказываем, где сохраняется угроза атаки ударными БПЛА.

Читайте также Самая массированная атака с воздуха: сколько ракет и дронов уничтожили силы ПВО

В каких областях – воздушная тревога

Самая массированная атака с воздуха

Обратим внимание, что россияне в ночь на 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Под атаку подверглись объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Сначала враг запустил "Шахеды". Всего зафиксировали 36 ударных БПЛА, которыми атаковали Украину.

которыми атаковали Украину. Около 03:00 оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Речь шла о 18 самолетах Ту-95МС. Около 06:00 эти воздушные суда запустили не менее 90 ракет Х-555/Х-101.

Также в 05:00 оккупанты из Курской области запустили 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Били по северным и центральным областям.

из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Били по северным и центральным областям. В то же время русские захватчики били зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Выпустили не менее 14 ракет по баллистической траектории. Речь идет как о С-300/С-400, так и об "Искандер-М", запущенных из Крыма, Курской и Белгородской областей.

Речь идет как о С-300/С-400, так и об "Искандер-М", запущенных из Крыма, Курской и Белгородской областей. Также пять МиГ-31К взлетели в 06:30. Эти суда запустили 5 аэробалистических ракет "Кинжал" из Астраханской области.

из Астраханской области. Кроме того, из самолетов тактической авиации Су-35 враг запустил 5 противорадиолокационных ракет Х-31П и одну Х-59.

Предварительно оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны удалось уничтожить 114 из них. Речь идет о 27 "Шахедах" и 87 крылатых ракетах Х-101/Х-555/Х-55.

Воздушные силы пишут: "Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА!"На эту минуту воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской областях.Воздушные силы предупредили: "Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!"Воздушные силы предупреждают Винницкую область о движении ударных БПЛА в направлении региона.Воздушные силы пишут: "Шахеды" наблюдаются на границе Одесской и Николаевской области в Северо-Западном направлении!"Воздушная тревога была объявлена также в Одесской области.Воздушные силы предупреждают, что "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины.Воздушные силы ВСУ написали: "Внимание! Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БПЛА!"Воздушную тревогу сначала объявили на Херсонщине, а после этого – на Николаевщине.Мониторинговые каналы предупредили, что фиксировали пуски дронов-камикадзе из Чауды во временно оккупированном Крыму.