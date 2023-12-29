В части областей – тревога: есть угроза атаки БПЛА
29 декабря 2023, 20:58Читати новину українською
Вечером 29 декабря в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Связана она с угрозой атаки "Шахедами".
Ночью и утром 29 декабря россияне атаковали Украину "Шахедами", а также крылатыми и аэробалистическими ракетами. А уже вечером в этот же день стало известно, что враг снова запустил дроны-камикадзе. Рассказываем, где сохраняется угроза атаки ударными БПЛА.
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В каких областях – воздушная тревога22:07 Воздушные силы пишут: "Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА!"22:06 На эту минуту воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской областях.22:04 Воздушные силы предупредили: "Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!"21:45 Воздушные силы предупреждают Винницкую область о движении ударных БПЛА в направлении региона.21:28 Воздушные силы пишут: "Шахеды" наблюдаются на границе Одесской и Николаевской области в Северо-Западном направлении!"21:12 Воздушная тревога была объявлена также в Одесской области.21:09 Воздушные силы предупреждают, что "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины.20:55 Воздушные силы ВСУ написали: "Внимание! Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БПЛА!"20:53 Воздушную тревогу сначала объявили на Херсонщине, а после этого – на Николаевщине.20:21 Мониторинговые каналы предупредили, что фиксировали пуски дронов-камикадзе из Чауды во временно оккупированном Крыму.
Самая массированная атака с воздуха
- Обратим внимание, что россияне в ночь на 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Под атаку подверглись объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
- Сначала враг запустил "Шахеды". Всего зафиксировали 36 ударных БПЛА, которыми атаковали Украину.
- Около 03:00 оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Речь шла о 18 самолетах Ту-95МС. Около 06:00 эти воздушные суда запустили не менее 90 ракет Х-555/Х-101.
- Также в 05:00 оккупанты из Курской области запустили 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Били по северным и центральным областям.
- В то же время русские захватчики били зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Выпустили не менее 14 ракет по баллистической траектории. Речь идет как о С-300/С-400, так и об "Искандер-М", запущенных из Крыма, Курской и Белгородской областей.
- Также пять МиГ-31К взлетели в 06:30. Эти суда запустили 5 аэробалистических ракет "Кинжал" из Астраханской области.
- Кроме того, из самолетов тактической авиации Су-35 враг запустил 5 противорадиолокационных ракет Х-31П и одну Х-59.
- Предварительно оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны удалось уничтожить 114 из них. Речь идет о 27 "Шахедах" и 87 крылатых ракетах Х-101/Х-555/Х-55.