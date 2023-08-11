По всей Украине объявлена воздушная тревога: в России взлетел МиГ-31К

В Украине с утра 11 августа объявили воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Сначала тревога раздалась в Днепропетровской области. Затем она распространилась на Юг, Цент и Киевскую область.

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В части областей ракетная опасность

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах