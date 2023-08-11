По всей Украине объявлена воздушная тревога: в России взлетел МиГ-31К
11 августа 2023, 09:36Читати новину українською
В Украине с утра 11 августа объявили воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.
Сначала тревога раздалась в Днепропетровской области. Затем она распространилась на Юг, Цент и Киевскую область.
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В части областей ракетная опасность
09:50 По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причина – взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.09:48 Тревога снова распространяется по стране - "покраснела" Черниговская область.09:47 Отбой воздушной тревоги во всех областях, кроме Киева и области.09:40 Тревогу отменили также и в Херсонской области.09:35 В Днепропетровской области отбой воздушной тревоги.09:31 Воздушная тревога была объявлена в северных регионах - Киевской и Черниговской областях.09:29 "Покраснела" также и Черкасская область.09:17 Воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую области.09:05 В Воздушных силах заявили, что существует ракетная опасность.09:00 Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области.