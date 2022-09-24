В Чечне мобилизовали сотни мужчин, которые подали заявления на загранпаспорт, - СМИ

Хотя публично рамзан кадыров и отказался от мобилизации, власти Чечни мобилизовали 564 мужчин из разных регионов россии, которые после объявления "частичной" мобилизации подали заявления на получение загранпаспортов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник. Отмечают, что из тех почти 600 мобилизованных, большинство имеют прописку в разных регионах россии, но объединяет их тот факт, что все они находятся на учете в Управлении федеральной миграционной службы в Чечне.

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Как пояснил источник, это список тех, кто после объявления мобилизации срочно обратился в отделение чеченских районных УФМС с заявлением на получение загранпаспортов. По этой причине их задержали правоохранители.

Мужчин принудительно доставляют в воинские части

Их всех принудительно доставили в воинские части, расположенные на территории республики (чаще всего речь идет о базирующемся в городе Шале подразделении 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии).

А дальше их привлекают как мобилизованных для прохождения подготовки, ну и непосредственно участия в боевых действиях на территории Украины.

В соцсетях паника: мужчин просто похищают

Ранее в соцсетях люди писали, что в Чечне массово похищают мужчин, подавших на получение загранпаспорта после объявления мобилизации.

Кроме того, по заявлению самого главы Чечни рамзана кадирова, незаконно мобилизуют в Чечне и тех, кто попытается сменить место жительства (выписаться из Чечни, чтобы прописаться в другом регионе россии).

кадыров обещал, что в Чечне не будет мобилизации

Все эти действия чеченских силовиков незаконны, ведь согласно заявлению самого кадырова, а также военного комиссара Чечни Турпал-Али Есимбиева, квота на призыв в Чечне после объявления мобилизации, составляет ноль человек, и мобилизация в республике производиться не будет.

Это потому, что, по словам кадырова, "Чечня заранее перевыполнила план на 254%".

Ранее кадыров сообщал, что родственники около 40 женщин, пытавшихся провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую".

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