В Чехии разбился малый самолет, на борту находилось двое

Утром 20 мая в чешском городе Миловице упал небольшой самолет с пассажирами на борту. В результате аварии пострадали 2 человека.

Отмечается, что оба получили необходимую помощь и сейчас находятся в больнице. Обстоятельства инцидента расследуются.

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Детали аварии в аэропорту

В аэропорту города Миловице, что в центральной Чехии, около 10:30 по местному времени потерпел крушение малый самолет. По предварительной информации, небольшой самолет разбился в районе аэропорта во время посадки.

На борту воздушного судна находилось два человека. Они получили легкие ранения – спасатели оказали им помощь и доставили их в больницу в городе Нимбурк.

Мы приняли противопожарные меры. На первый взгляд, утечки рабочих жидкостей не было. Когда происшествие расследуют, нас попросят помочь в буксировке обломков,

– сказала представительница спасательной службы Вероника Шворцова Мокова.

В Миловице 20 мая упал малый самолет / HZS CENTRAL BOHEMIAN REGION

В чешской полиции сообщили, что помогли на месте происшествия, но расследование на себя возьмет государственный институт по расследованию причин авиакатастроф.

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