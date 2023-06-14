В Чехии вынесли приговор мужчине, который хотел сорвать флаг Украины из пражского музея

В Чехии осудили Ярослава Попелько, пытавшегося сорвать украинский флаг из Национального музея во время антиправительственной демонстрации в Праге. Человек получил наказание в виде четырех месяцев условного срока с испытательным периодом продолжительностью 1,5 года.

Инцидент произошел 11 марта во время массовых протестов, называвшихся "Чехия против бедности" на Вацлавской площади.

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Прокуратура утверждала, что Попелько даже после окончания собрания призвал толпу проникнуть в здание Национального музея и снять флаг Украины, поднятый как символ солидарности с украинским народом.

Судья признал, что Попелько намеревался проникнуть в здание Национального музея силой с целью взбудоражить толпу, создать напряжение и спровоцировать преступление. По словам судьи, действия обвиняемого превысили пределы свободы слова.

Как следствие – Попелько приговорили к четырем месяцам условного срока с испытательным периодом продолжительностью 1,5 года. Также ему запрещено находиться в Праге в течение 18 месяцев. Эту информацию сообщило издание Českej noviny.

Как это прокомментировал сам обвиняемый

Сам Попелько отметил, что считает неприемлемым, чтобы на здании Национального музея размещался флаг другой страны. По его словам, многим этот символ "докучает", а его попытки снять флаг связаны с его убеждением, что Украина несет ответственность за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Инцидент произошел 11 марта во время массовых протестов, называвшихся "Чехия против бедности" на Вацлавской площади. Прокуратура утверждала, что Попелько даже после окончания собрания призвал толпу проникнуть в здание Национального музея и снять флаг Украины, поднятый как символ солидарности.

Несмотря на это, поддержка Украины в мире продолжает увеличиваться, и одним из экстравагантных примеров этого стал конгрессмен США Дон Бейкон из Небраски. Он обнародовал фото украинского флага, который имеет особый вид.

На флаге изображена гремучая змея. Однако здесь все не так просто, поскольку это соединение украинского флага с Гадсденовским флагом. Последний имеет историческое значение для США и является одним из символов либертарианства. Оригинально этот флаг имеет желтое полотно с изображением гремучей змеи, готовой к атаке, и надписью "Не наступай на меня". В нашем случае, гремучая змея изображена на флаге Украины, а под ней расположена надпись "Иди н***й".