В чем сейчас заключается главная задача ВСУ в условиях российского нашествия
25 мая 2022 , 10:40Читати новину українською
Источник:фейсбук Николая Белескова
Ну что, как на фоне новостей с востока себя чувствуют те, кому кровь из носа нужно наше большое наступление здесь и сейчас или для кого заставить врага перейти к обороне по всей линии фронта так себе достижение?
Хотелось бы, чтобы все получили хороший урок по правильному управлению ожиданиями и их соотнесению с реальным положением дел.
Читайте также Бои уже ведутся в самом Лимане, в Донецкой области от обстрелов за сутки погибли 12 человек
Украинская стратегия
На сегодняшний день наша главная задача – при минимальных потерях людей и территории заставить врага перейти к обороне повсюду.
Все остальное потом – в зависимости от соотношения сил.
Напоминаю при случае, что изменофилы будут прокляты и отправятся в ад.
На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: