Поменялись: в Черкассах сестры-близнецы пытались обманом сдать экзамен на знание ПДД

В Сервисном центре в Черкассах девушки-близнецы пытались сдать экзамен обманом. Они изменились, но их разоблачили.

Девушка решила сдать экзамен по правилам дорожного движения вместо своих сестры-близнецы. На место происшествия вызвали полицию.

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Результаты аннулировали

В сообщении говорится, что девушки должны были сдать экзамен по теоретической подготовке в Черкасском сервисном центре перед получением водительских прав. Однако они решили хитрить и обмануть инструкторов.

Одна из девушек не сдавала экзамен, зато ее сестра должна была сделать это дважды. Экзаменатор разоблачил обман.

Ни одна из девушек не сдала экзамен, ведь результаты аннулировали.

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