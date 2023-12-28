Поменялись: в Черкассах сестры-близнецы пытались обманом сдать экзамен на знание ПДД
28 декабря 2023, 14:23Читати новину українською
Источник:Сервисный центр МВД
В Сервисном центре в Черкассах девушки-близнецы пытались сдать экзамен обманом. Они изменились, но их разоблачили.
Девушка решила сдать экзамен по правилам дорожного движения вместо своих сестры-близнецы. На место происшествия вызвали полицию.
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Результаты аннулировали
В сообщении говорится, что девушки должны были сдать экзамен по теоретической подготовке в Черкасском сервисном центре перед получением водительских прав. Однако они решили хитрить и обмануть инструкторов.
Одна из девушек не сдавала экзамен, зато ее сестра должна была сделать это дважды. Экзаменатор разоблачил обман.
Ни одна из девушек не сдала экзамен, ведь результаты аннулировали.
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