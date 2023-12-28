Дівчина вирішила скласти іспит з правил дорожнього руху замість свої сестри-близнючки. На місце події викликали поліцію.
Дивіться також 8 років приходить на берег і чекає господаря: історія черкаського Хатіко доведе до сліз кожного
Результати анулювали
У повідомленні мовиться, що дівчата мали скласти іспит з теоретичної підготовки у Черкаському сервісному центрі перед отриманням водійських прав. Однак вони вирішили хитрувати та обдурити інструкторів.
Одна з дівчат не складала іспит, натомість її сестра мала зробити це двічі. Екзаменатор викрив обман.
Жодна з дівчат не склала іспиту, адже результати анулювали.
Курйозні новини з різних регіонів України
- У Києві комунальники також вирішили трохи потішитися снігу та згадати дитинство. Кремезні чоловіки знайшли пакет та спробували проїхатися на ньому з гірки. Відповідне відео набирає популярності у мережі. На опублікованих кадрах видно, як декілька комунальників стоять на верхівці імпровізованої гірки. Далі один з чоловіків у формі бере пакет та сідає на нього.
- У соцмережах поширювали відео зі Львова, на якому бабуся на лижах причепилася до BMW і їздила так містом. Патрульні зреагували і були здивовані особистістю "порушниці". Виявилося, що бабуся – це чоловік у розшуку. Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
- У Львові жінку засудили до 1 року позбавлення волі за напад на правоохоронця. Інцидент стався ще у 2017 році під час візиту п'ятого президента України Петра Порошенка до Львова. Сама жінка пояснила, що просто хотіла передати Порошенку важливі документи.