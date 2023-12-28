Дівчина вирішила скласти іспит з правил дорожнього руху замість свої сестри-близнючки. На місце події викликали поліцію.

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Результати анулювали

У повідомленні мовиться, що дівчата мали скласти іспит з теоретичної підготовки у Черкаському сервісному центрі перед отриманням водійських прав. Однак вони вирішили хитрувати та обдурити інструкторів.

Одна з дівчат не складала іспит, натомість її сестра мала зробити це двічі. Екзаменатор викрив обман.

Жодна з дівчат не склала іспиту, адже результати анулювали.

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