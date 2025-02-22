В Черкассах прогремели взрывы

Украина вечером 22 февраля отражает атаку российских БпЛА. Взрывы, в частности, прозвучали в окрестностях Черкасс.

Вероятно, там работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Черкассах

Воздушная тревога в Черкасской области началась распространяться еще в 21:27.

Через два часа в Воздушных силах предупредили регион о движении ударного БпЛА в направлении Черкасс. Уже в 22:44 там раздались взрывы.

Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО,

– сообщили в Суспильном.

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О возможных последствиях атаки местные власти пока не сообщали.

Напомним, что вечером 22 февраля взрывы из-за атаки российскими ударными БпЛА прозвучали в Киеве и области, а также в Сумах и Кривом Роге, в направлении которых летели скоростные цели.