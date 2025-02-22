Ймовірно, там працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Черкасах
Повітряна тривога у Черкаській області почалася ширитися ще о 21:27.
Через дві години у Повітряних силах попередили регіон про рух ударного БпЛА у напрямку Черкас. Уже о 22:44 там пролунали вибухи.
Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО,
– повідомили у Суспільному.
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Про можливі наслідки атаки місцева влада наразі не повідомляла.
Нагадаємо, що увечері 22 лютого вибухи через атаку російськими ударними БпЛА пролунали у Києві та області, а також у Сумах та Кривому Розі, у напрямку яких летіли швидкісні цілі.