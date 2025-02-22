Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Сумах

Повітряна тривога в Сумській області розпочалася ще о 18:35. За ці години Росія запускала по області керовані авіаційні бомби та ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожої цілі в області о 22:40.

Швидкісна ціль на Сумщині південно-західним курсом,

– йшлося в повідомленні.

О 22:48, вже після вибухів, в області зафіксували ще одну ворожу ракету. А на півночі та півдні Сумщини фіксувалися російські БпЛА типу "Шахед". Росія проводить комбіновану атаку.

Станом на 22:58 про повторні вибухи не повідомляється. Якщо в області були наслідки ворожої атаки – про них повідомлять згодом.

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Почався черговий вечір, коли Росія атакує Україну безпілотниками. Під ударом опинилися великі міста України, зокрема Київ, Черкаси та Кривий Ріг. В областях працюють сили ППО, які відбивають ворожу атаку.