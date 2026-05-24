В Черкассах Россия ударила по многоэтажке: есть много пострадавших

Россия в ночь на 24 мая нанесла удары ракетами и БПЛА по Украине. В Черкассах вражеский дрон попал в многоэтажку.

Об этом сообщили в Черкасской ОВА.

Что известно о российской атаке?

В Черкасской области в ночь на 24 мая силы ПВО сбили 8 российских ракет и 22 вражеских беспилотника. В областном центре дрон попал по многоэтажке, в результате чего начался пожар в квартирах с 5 по 9 этажи.

Последствия вражеской атаки в Черкасской области / Фото Черкасская ОГА

Из-за российской атаки ранения получили 11 человек, среди них – 2 ребенка. Большинству медики помогли на месте, но 3 жителей госпитализировали.

Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы,

– заявили в Черкасской ОГА.

Также в Золотоношском районе российская крылатая ракета повредила нерабочую ферму. Пострадавших, к счастью, нет.

Что еще известно об атаке России в ночь на 24 мая?

Массированной воздушной атаке подвергся Киев. Российская армия применила БпЛА и различные виды ракет, много взрывов прогремело в столице.

Из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля станцию метро "Лукьяновская" временно закрыли для пассажиров, а Лукьяновский рынок выгорел после ночных "прилетов".

Также после обстрела столицы временно недоступны вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик", а количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21, среди них 15-летний парень.