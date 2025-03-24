В Черкассах слышны взрывы: работают силы ПВО
- Вечером 24 марта стало известно, что в Черкассах работают силы ПВО.
- Воздушные силы сообщали о БпЛА в центральной части Черкасской области.
Российские войска в очередной раз атакуют Украину. Так, под прицелом врага оказались Черкассы.
По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрывы в Черкассах
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Вечером 24 марта вражеские российские силы запустили по Украине ударные беспилотники.
В 19:48 в Воздушных силах сообщили о БПЛА в центральной части Черкасской области, движущихся в направлении Киевской области.
В Черкассах работает ПВО,
– сообщили журналисты в 20:19.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, в ночь на 24 марта россияне также атаковали Украину ударными БПЛА. Так, противник атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Юге, Севере, Западе и в Центре страны.
Вследствие российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.