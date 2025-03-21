В Черкассах слышны взрывы: там работает ПВО
- В Черкассах в ночь на 21 марта раздались взрывы, работает ПВО, была объявлена воздушная тревога.
- Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов, тревога распространилась по всей Черкасской области.
В Черкассах в ночь на 21 марта прогремели мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Черкассах
Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 21:29 20 марта. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении региона.
Черкасская область (Черкасский, Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БПЛА!
– писали военные.
Взрывы в самих Черкассах услышали в 23:55. Об этом сообщают журналисты Суспильного.
"В Черкассах работает ПВО", – пишут корреспонденты.
Сейчас о последствиях вражеской атаки по Черкассам ни в ОВА, ни в мэрии не сообщали. В то же время воздушная тревога распространилась на всю Черкасскую область и уже достигла Звенигородского и Уманского районов.
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