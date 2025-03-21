В Черкассах слышны взрывы: там работает ПВО

В Черкассах в ночь на 21 марта прогремели мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Черкассах

Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 21:29 20 марта. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении региона.

Черкасская область (Черкасский, Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БПЛА!

– писали военные.

Взрывы в самих Черкассах услышали в 23:55. Об этом сообщают журналисты Суспильного.

"В Черкассах работает ПВО", – пишут корреспонденты.

Сейчас о последствиях вражеской атаки по Черкассам ни в ОВА, ни в мэрии не сообщали. В то же время воздушная тревога распространилась на всю Черкасскую область и уже достигла Звенигородского и Уманского районов.

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