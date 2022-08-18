В Черкассах, Виннице и Тернополе поступили вызовы о "заминировании" вокзалов: полиция проверяет

В нескольких городах Украины поступили вызовы о якобы заминировании железнодорожных вокзалов. Об этом с интервалом в полчаса сообщили представители Черкасс, Тернополя и Винницы.

В настоящее время на территории объектов работает полиция. Также власти городов предупреждают о перекрытии движения по отдельным направлениям. Детальнее – дальше.

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Черкассы

В Черкассах в полицию поступил вызов о "заминировании" территории железнодорожного вокзала и автовокзала.

По словам спикера Нацполиции области Зои Вовк, на территории обоих объектов работают правоохранители и спецслужбы.

Винница

18 августа в Виннице проверяют на заминирование ряд объектов инфраструктуры, об этом сообщили Общественному в полиции Винницкой области.

Перекрыто движение по трем направлениям. Пока нельзя проехать на площадь Привокзальную и проспект Коцюбинского. Также ограничено движение по улице Киевской, возле центрального автовокзала.

Тернополь

Есть информация о возможном заминировании помещения железнодорожного вокзала и Центрального универмага города, написал Надал. На месте работают соответствующие службы.

"Пожалуйста, не идите по этому направлению и не подходите близко к зданиям", – добавил он.