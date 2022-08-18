Наразі на території обєктів працює поліція. Також влада міст попереджає про перекриття руху за окремими напрямками. Детальніше – далі.

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Черкаси

У Черкасах до поліції надійшов виклик про "замінування" території залізничного вокзалу та автовокзалу.

Зі слів речниці Нацполіції області Зої Вовк, наразі на території обох об'єктів працюють правоохоронці та спецслужби.

Вінниця

18 серпня у Вінниці перевіряють на замінування низку об'єктів інфраструктури, про це повідомили Суспільному у поліції Вінниччини.

Перекрито рух у трьох напрямках. Наразі не можна проїхати на площу Привокзальну та проспект Коцюбинського. Також обмежено рух на вулиці Київській, біля центрального автовокзалу.

Тернопіль

Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста, написав Надал. На місці працюють відповідні служби.

"Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель", – додав він.

Кропивницький

Близько 13:00 про аналогічне повідомлення повідомили у Кропивницькому.

Отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів на Кіровоградщині,

– розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

За її словами, інформацію перевіряють.