В Черкасской области выпал первый снег: сказочное видео

В связи с существенным понижением температуры воздуха на территории Украины ожидали первый снег. Итак, уже 21 октября он выпал в Черкасской области.

Синоптик Наталья Диденко накануне прогнозировала, что ночью 20 октября есть вероятность выпадения мокрого снега в Карпатах, а утром и днем – в северной и центральных областях (Полтавская, Днепропетровская, Черкасская).

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Первый снег в Черкассах.

Жители Черкасс сняли сказочное событие – в центре города пошел снег. Жители города удивлены таким явлением в середине октября.

Однако новогоднее настроение у местных жителей надолго не задержалось. В комментариях отметили, что уже к утру 21 октября снег растаял.

Накануне в Карпатах на горе Поп Иван спасатели зафиксировали снежные переметы, местами достигающие 80 сантиметров. Сотрудники ГСЧС призывают воздержаться от выходов в высокогорье.

В Черкассах выпал первый снег: смотрите видео

Какую погоду следует ожидать украинцам в ближайшее время

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