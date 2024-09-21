В Черкасской области прогремел взрыв: туда летели "Шахеды"

Враг продолжает атаковать Украину "Шахедами" ночью 21 сентября. Вражеские дроны двигались в сторону Черкасской области и там раздались взрывы.

О взрывах в Черкасской области сообщали, как мониторинговые ресурсы, так и местные телеграм-каналы. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БпЛа в области, сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Черкасской области

Взрывы в области раздались примерно после 12 ночи. За 20 минут до этого об угрозе применения врагом ударных БПЛА сообщал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Также он предупреждал о повышенной опасности. По состоянию на 0:28 "Шахеды" находились на границе Черкасской и Полтавской областей и двигались курсом на юг.

Пока нет официальной информации ни о взрывах, ни об их последствиях. Вполне вероятно, что по вражеским беспилотникам работала ПВО.

Отмечаем, что во время и до отбоя воздушной тревоги следует находиться в укрытиях. Это сохранит вам жизнь и облегчит работу защитников. Кроме того, ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу сил ПВО.

Добавим, что фактически одновременно с Черкасщиной взрывы прогремели в Кропивницком районе. Предварительно враг ударил баллистикой из Крыма.

Накануне "Шахеды" также атаковали Черкасскую область и там раздавались взрывы.

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