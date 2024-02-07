В Черкасской области прогремели взрывы: угроза ракетных ударов сохраняется
7 февраля 2024, 07:05Читати новину українською
Утром 7 февраля взрывы прогремели также в Черкасской области. Подчеркиваем важность пребывания в укрытиях до отбоя. Это может уберечь вам жизнь.
Утром 7 февраля российские военные запустили ракеты по всей Украине. Взрывы прогремели в ряде регионов. В частности в Черкасской области. По состоянию на 07:10 угроза сохраняется.
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Что известно о взрывах в Черкасской области
В 07:02 журналисты Суспильного сообщили о том, что в Черкасской области прогремели взрывы. На тот момент в регионе была воздушная тревога.Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
- С самого утра российские военные атаковали ракетами Харьковскую область.
- Также было известно, что под обстрел попала Николаевщина. Как рассказали журналисты 24 Канала, было как никогда громко.
- Как отметили журналисты 24 Канала из Киева, в столице тоже слышали звуки взрывов. Местные власти там подтвердили работу ПВО по вражеским целям.
- По всей Украине все еще звучит воздушная тревога. Как отмечают в Воздушных силах, ракеты на Западе Украины – на Тернопольщине и Львовщине.