В Черкасской области прогремели взрывы: угроза ракетных ударов сохраняется

Утром 7 февраля взрывы прогремели также в Черкасской области. Подчеркиваем важность пребывания в укрытиях до отбоя. Это может уберечь вам жизнь.

Утром 7 февраля российские военные запустили ракеты по всей Украине. Взрывы прогремели в ряде регионов. В частности в Черкасской области. По состоянию на 07:10 угроза сохраняется.

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Что известно о взрывах в Черкасской области

В 07:02 журналисты Суспильного сообщили о том, что в Черкасской области прогремели взрывы. На тот момент в регионе была воздушная тревога.

С самого утра российские военные атаковали ракетами Харьковскую область.

Также было известно, что под обстрел попала Николаевщина. Как рассказали журналисты 24 Канала, было как никогда громко.

Как отметили журналисты 24 Канала из Киева, в столице тоже слышали звуки взрывов. Местные власти там подтвердили работу ПВО по вражеским целям.

По всей Украине все еще звучит воздушная тревога. Как отмечают в Воздушных силах, ракеты на Западе Украины – на Тернопольщине и Львовщине.