В Черкасской области прогремели взрывы

Украина с вечера 29 марта снова находится под атакой российских "Шахедов". Из-за этого взрывы прогремели в Черкасской области.

Громкие звуки местные слышали несколько раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Черкасской области

Воздушная тревога в Черкасской области начала распространяться по районам еще в 21:27. В частности, на Уманщине ее объявили в 23:19.

Умань оставайтесь в укрытиях! "Шахед" в пригороде,

– предупреждали Воздушные силы в 23:55.

Сначала громко было примерно в 00:08 30 марта.

После ПС снова предупредили о нескольких группах БпЛА, которые двигались курсом на Умань.

А тогда стало известно о повторных взрывах в 00:16 и 00:20.