Гучні звуки місцеві чули декілька разів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Черкащині

Повітряна тривога у Черкаській області почала ширитися районами ще о 21:27. Зокрема, на Уманщині її оголосили о 23:19.

Умань залишайтесь в укриттях! "Шахед" в передмісті,

– попереджали Повітряні сили о 23:55.

Спершу гучно було приблизно о 00:08 30 березня.

Опісля ПС знову попередили про декілька груп БпЛА, які рухалися курсом на Умань.

А тоді стало відомо про повторні вибухи о 00:16 та 00:20.