В Черкасской области уже 6 часов тревога: сбили два "Шахеда", охота на третий продолжается
Источник:Игорь Табурец
В Черкасской области уже более шести часов продолжается воздушная тревога. Защитники неба сбили два вражеских дрона-камикадзе.
На еще один вражеский дрон охотятся. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА.
Обратите внимание Россия еще с утра запустила "Шахеды" по Украине: какие регионы сейчас под угрозойКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Враг атакует Черкасскую область "Шахедами"
"На теперь минус два вражеских БПЛА в пределах области. Самое главное – люди целы", – написал Игорь Табурец в 15:39.
Чиновник рассказал, что в одном из случаев есть выбитые стекла в частном доме в Черкасском районе. Также произошло возгорание сухой травы.
Охота на третий "Шахед" продолжается. Наши защитники работают,
– подчеркнул председатель ОВА.
Обратите внимание! По состоянию на 16:00 тревога в Черкасской области продолжается уже 6,5 часа. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Сколько "Шахедов" сбили ночью
- Кстати, ночью враг атаковал 3 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарска.
- Вражеские дроны сбили в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.