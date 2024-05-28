В Черкасской области уже 6 часов тревога: сбили два "Шахеда", охота на третий продолжается

В Черкасской области уже более шести часов продолжается воздушная тревога. Защитники неба сбили два вражеских дрона-камикадзе.

На еще один вражеский дрон охотятся. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА.

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"На теперь минус два вражеских БПЛА в пределах области. Самое главное – люди целы", – написал Игорь Табурец в 15:39.

Чиновник рассказал, что в одном из случаев есть выбитые стекла в частном доме в Черкасском районе. Также произошло возгорание сухой травы.

Охота на третий "Шахед" продолжается. Наши защитники работают,

– подчеркнул председатель ОВА.

Обратите внимание! По состоянию на 16:00 тревога в Черкасской области продолжается уже 6,5 часа. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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