В Черкасской области в результате боевой работы по российской цели повреждено образовательное учреждение
Источник:Игорь Табурец
Ночью 19 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В результате боевой работы по вражеской цели в Черкасской области получило повреждения образовательное заведение.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Черкасской ОВА. Игорь Табурец рассказал о последствиях атаки агрессора.
Обратите внимание Враг цинично бил по домам, школе и детсаду: Терехов рассказал о ночных обстрелах Харькова
Чиновник констатировал, что это была очередная ночь с тревогами из-за угрозы с воздуха. Защитники неба сбили российский БПЛА.
В то же время в результате боевой работы по другой цели повреждения получило одно из учреждений образовательной сферы на Звенигородщине. Без пострадавших. Пожар кровли ликвидирован,
– отметил Игорь Табурец.
Председатель ОВА призвал всех жителей реагировать на предупреждения об опасности.
Даже 100% поражения воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО. Обломки тоже несут угрозу,
– подчеркнул чиновник.