В Черкасской области военные сбили ракету и дрон россиян
Источник:Игорь Табурец
Во время воздушной тревоги 10 марта россияне пытались атаковать Черкасскую область. Однако силы ПВО справились с враждебными целями.
О последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области сообщил начальник местной ОВА Игорь Табурец. Отмечает, что пауза в течение суток требовалась, чтобы выяснить детали.
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Сбили 2 цели
В области "приземлили" две враждебные цели: ракету и беспилотник. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают соответствующие службы.
Табурец еще раз напомнил людям, что нельзя публиковать точных локаций. Не следует усложнять работу наших защитников и помогать врагу.
Также чиновник призвал людей быть осторожными. Если увидели обломки или подозрительные предметы, ни в коем случае нельзя трогать их. Следует звонить на линию 101 или 102.
Сбитая враждебная цель / Фото Черкасской ОВА
Последняя ракетная атака: что известно
- Ночью 9 марта россияне совершили массированную ракетную атаку. Они запустили 81 ракету разного базирования.
- Однако наши силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона.
- Также россияне выпустили 5 ракет С-300 в один энергообъект.
- Вечером 9 марта в ряде областей снова звучала тревога. В Запорожье раздался ряд взрывов.