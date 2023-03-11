В Черкасской области военные сбили ракету и дрон россиян

Во время воздушной тревоги 10 марта россияне пытались атаковать Черкасскую область. Однако силы ПВО справились с враждебными целями.

О последствиях последних воздушных тревог в Черкасской области сообщил начальник местной ОВА Игорь Табурец. Отмечает, что пауза в течение суток требовалась, чтобы выяснить детали.

Раньше Угроза удара по Черкасской области: в области предотвращения отключения света

Сбили 2 цели

В области "приземлили" две враждебные цели: ракету и беспилотник. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают соответствующие службы.

Табурец еще раз напомнил людям, что нельзя публиковать точных локаций. Не следует усложнять работу наших защитников и помогать врагу.

Также чиновник призвал людей быть осторожными. Если увидели обломки или подозрительные предметы, ни в коем случае нельзя трогать их. Следует звонить на линию 101 или 102.



Сбитая враждебная цель / Фото Черкасской ОВА

Последняя ракетная атака: что известно