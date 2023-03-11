Про наслідки останніх повітряних тривог на Черкащині повідомив начальник місцевої ОВА Ігор Табурець. Зазначає, що пауза протягом доби була потрібна, аби з'ясувати деталі.

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Збили 2 цілі

В області "приземлили" дві ворожі цілі: ракету та безпілотник. На щастя, обійшлось без потерпілих та руйнувань. На місці працюють відповідні служби.

Табурець вкотре нагадав людям, що не можна публікувати точних локацій. Не слід ускладнювати роботу наших захисників і допомагати ворогу.

Також чиновник закликав людей бути обережними. Якщо натрапили на уламки чи підозрілі предмети, в жодному разі не можна чіпати їх. Потрібно дзвонити на лінію 101 чи 102.



Збита ворожа ціль / Фото Черкаської ОВА

Остання ракетна атака: що відомо