В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света перед возможными ракетными ударами
Источник:Иван Табурец
На всей территории Украины 5 декабря была объявлена воздушная тревога. Из-за возможной угрозы в одном из регионов Украины уже ввели аварийные отключения света.
Так, в Черкасской области с 13 часов 5 декабря применили графики аварийных отключений света. Глава ОВА подчеркнул, что их пришлось ввести в связи с возможными обстрелами по энергообъектам нашего государства. Где именно выключат свет, рассказывает 24 канал .
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В Черкасской области ввели аварийные отключения из-за возможной российской атаки
В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны, по распоряжению "Укрэнерго" в области применены специальные графики аварийных отключений в некоторых обособленных структурных подразделениях,
– подчеркнул Табурец.
Аварийные отключения, в частности, будут действовать в следующих обособленных структурных подразделениях:
- ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
- Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
- Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).
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В Украине объявили воздушную тревогу
- Около 13 часов на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В сети сообщают о запуске вражеских ракет.
- Глава Полтавской ОВА сообщил, что в регионе уже работает ПВО.
- Спикер Воздушных сил ВСУ предупредил украинцев о высокой угрозе ракетных ударов. Юрий Игнат рассказал, что атак может быть несколько, чтобы "рассредоточить ракеты по всей Украине" и запутать наши системы противовоздушной обороны.
- В ОП призывали ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что Россия произвела запуск ракет.