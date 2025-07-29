Вечером 29 июля в Чернигове слышали взрыв. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Какая причина взрыва в Чернигове?

В Чернигове около 18:46 раздался взрыв. За несколько минут до этого по стране начала распространяться воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии они написали о движении цели в Киевской области.

Мониторинговые каналы пишут, что на область могла идти вражеская цель, но она якобы прекратила свое существование.

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Угроза пусков баллистики остается до отбоя. В случае объявления тревоги в вашем регионе, призываем как можно быстрее направляться в укрытие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате удара известно о больше чем 10 погибших и еще большем количестве пострадавших. Кроме того, под смертельным вражеским ударом также оказалось Каменское на Днепропетровщине.