Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка причина вибуху в Чернігові?

У Чернігові близько 18:46 пролунав вибух. За кілька хвилин до цього країною почала ширитись повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом вони написали про рух цілі на Київщині.

Моніторингові канали пишуть, що на область могла прямувати ворожа ціль, але вона нібито припинила своє існування.

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Загроза пусків балістики залишається до відбою. У разі оголошення тривоги у вашому регіону, закликаємо якнайшвидше прямувати до укриття та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару відомо про понад 10 загиблих та ще більше постраждалих. Крім того, під смертельним ворожим ударом також опинилось Кам'янське, що на Дніпропетровщині.