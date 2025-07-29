Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де лунає повітряна тривога?

О 18:42 військові попередили, що в областях, де лунає повітряна тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння. Вже за хвилину в небі фіксувалася перша російська ракета.

У Чернігівській області пролунав вибух після оголошення тривоги. ППО ймовірно збивала ціль, що рухалася курсом на Київщину.

Моніторингові канали також повідомили, що в районі Гончарівського на Чернігівщині літає розвідувальний БпЛА, який може коригувати ракетний удар. Однак вороже озброєння цілі не досягло.

Станом на 18:53 повітряна тривога через балістику оголошена в Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

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У Києві о 19:12 пролунав відбій тривоги. Через кілька хвилин тривога завершилася в решті регіонів, де оголосили про небезпеку. Повітряна тривога лунала близько 40 хвилин. Небезпека залишається для Чернігівської області та Вишгородського району Київщини.