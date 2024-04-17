В Чернигове и области взрывы: вражеская ракета облетела почти весь Север

В северных областях Украины объявили воздушную тревогу. Известно, что оккупанты осуществили пуски ракет.

В Чернигове и области слышны звуки взрывов.

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Враг запустил ракеты

Сначала незадолго до 9 утра Воздушные силы сообщили об опасности для Сумщины, Киевщины, Черниговщины, Черкасщины и Полтавщины.

Через несколько минут военные предупредили о движении ракет на Чернигов, а затем и на Киев.

Паблики отметили, что крылатые ракеты противник запустил из Курской области. Писали о пребывании вражеской цели в Сумской области. Она держала курс на Черниговщину.

В 9:01 в Чернигове раздались взрывы. Над городом поднялся столб дыма. Также мониторинговые каналы заявили, что взрывы прогремели и в области.

Вскоре воздушная тревога распространилась и на другие регионы.

Мониторигновые каналы отмечают, что предварительно были запущены крылатые ракеты Х-69/Р-500. Около трех единиц. Пока небо чистое.

Карта тревог по состоянию на 9:05 / Фото alerts.in.ua

В 9:28 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги.

Впоследствии в Черниговской ОВО рассказали, что враг ударил ракетами по объекту социальной инфраструктуры Чернигова.

Противник нанес не менее трех ударов. Есть жертвы и много раненых.

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