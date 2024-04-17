В Чернигове и области взрывы: вражеская ракета облетела почти весь Север
В северных областях Украины объявили воздушную тревогу. Известно, что оккупанты осуществили пуски ракет.
В Чернигове и области слышны звуки взрывов.
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Враг запустил ракеты
Сначала незадолго до 9 утра Воздушные силы сообщили об опасности для Сумщины, Киевщины, Черниговщины, Черкасщины и Полтавщины.
Через несколько минут военные предупредили о движении ракет на Чернигов, а затем и на Киев.
Паблики отметили, что крылатые ракеты противник запустил из Курской области. Писали о пребывании вражеской цели в Сумской области. Она держала курс на Черниговщину.
В 9:01 в Чернигове раздались взрывы. Над городом поднялся столб дыма. Также мониторинговые каналы заявили, что взрывы прогремели и в области.
Вскоре воздушная тревога распространилась и на другие регионы.
Мониторигновые каналы отмечают, что предварительно были запущены крылатые ракеты Х-69/Р-500. Около трех единиц. Пока небо чистое.
Карта тревог по состоянию на 9:05 / Фото alerts.in.ua
В 9:28 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги.
Впоследствии в Черниговской ОВО рассказали, что враг ударил ракетами по объекту социальной инфраструктуры Чернигова.
Противник нанес не менее трех ударов. Есть жертвы и много раненых.
Помогут ли союзники защите Украине небо: что известно
- Недавно президент Зеленский обратил внимание на то, что США, Британия и Франция активно участвовали в отражении воздушной атаки Ирана на Израиль, которое произошло ночью 14 апреля.
- Глава государства напомнил, что союзники помогли Тель-Авиву, несмотря на то, что он не является членом НАТО.
- Президент выразил надежду, что партнеры покажут такую же консолидацию и в защите неба над Украиной.
- Британии и США заявили, что не могут сбивать вражеские дроны и ракеты над Украиной.
- Союзники объяснили, что означало бы прямое столкновение НАТО и России, что могло бы вызвать большую эскалацию.
- Зеленский инициирует созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.
- Президент отметил, что партнеры должны все равно защищать все страны от террора.