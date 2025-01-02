В Чернигове остановили водителя, у которого уровень алкоголя в крови превышал норму в 13 раз

В среду, 1 января. в Чернигове нетрезвый водитель пытался убежать от патрульных. Оказалось, что уровень его опьянения составляет 2,68 промилле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черниговской области. Заметим, что допустимая норма составляет 0,2 промилле.

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У водителя уровень алкоголя в крови превышал норму в 13 раз

Отмечается, что 1 января, около 20 часов на улице Максима Березовского патрульные заметили автомобиль Audi A6, который нарушил правила дорожного движения. Правоохранители подали сигнал, чтобы водитель остановился – однако тот только ускорил движение.

В результате преследования полицейские остановили автомобиль. За рулем находился 34-летний мужчина.

Во время общения инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти тест на определение состояния опьянения на месте с помощью прибора Драгер. Результат – 2,68 промилле,

– указали правоохранители.

Также патрульные выяснили, что водитель лишен права управления и уже привлекался к админответственности за управление в состоянии опьянения.

На мужчину составили несколько админматериалов, а именно за управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом, которое лишено такого права, невыполнение водителем требования об остановке и нарушение правил пользования предупредительными сигналами при изменении направления движения транспортного средства.

В Чернигове правоохранители остановили пьяного водителя / фото Нацполиции

Гражданина отстранили от управления, а автомобиль эвакуирован на спецплощадку.