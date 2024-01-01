Запустили салют с балкона: в Чернигове полиция выбивала дверь, чтобы задержать нарушителей

Днем 1 января в Чернигове мужчины запускали фейерверки с балкона многоэтажки. Когда полиция прибыла по вызову возмущенных соседей, нарушители пытались сделать вид, что их нет дома.

В Украине на законодательном уровне запрещено пускать салюты. Однако это не помешало нетрезвым молодым людям из Чернигова "громко" отпраздновать Новый год.

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Пускали фейерверки с балкона

Днем в полицию поступила жалоба местной жительницы. Женщина рассказала, что за улицей Ивана Мазепы с балкона многоэтажки неизвестные пускают салюты. На место происшествия сразу прибыл экипаж патрульной полиции.

Заявительница указала полицейским номер квартиры, откуда запускали фейерверки. Также правоохранители обнаружили на улице под окнами дома доказательства правонарушения – остатки пиротехнических изделий.

Черниговчанка заметила вспышки салюта с балкона многоэтажки и сообщила в полицию / Фото Нацполиция

Пришлось выбивать дверь

Представители полиции неоднократно звонили и стучали в дверь квартиры, где находились нарушители. Однако те делали вид, что дома никого нет. Тогда патрульные вызвали спецназовцев, и те уже принудительно открыли дверь квартиры. Там они обнаружили четырех мужчин. Всех их задержали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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