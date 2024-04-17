Россия трижды ударила по Чернигову: есть жертвы и много раненых

Российская оккупационная армия нанесла удар по Чернигову утром 17 апреля. Известно о попадании в объект социальной инфраструктуры.

Об этом сообщили местные власти. В частности, руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил попадание.

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"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", – говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако уточнил, что враг попал в объект социальной инфраструктуры.

"Прилет по объектам социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие", – написал Ломако.

На местах работают экстренные службы.

Черниговский областной центр крови сообщил, что сейчас есть насущная потребность в крови, особенно в отрицательном резусе.

Россия трижды атаковала город

Впоследствии руководитель ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что было три ракетных удара по городу.

"На Черниговщине враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, много раненых. Работают спасатели, медики", – рассказал Чаус подчеркнув, что Россия – страна террорист.

Также по словам руководителя ОВА, уже создан штаб – пострадавшие смогут получить всю необходимую помощь.

Реакция власти

На ракетный удар по Чернигову уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что российский террор следует остановить, а потому в очередной раз подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.

"Российские террористы ударили по Чернигову, пострадали гражданские. Террор нужно остановить. ПВО и ПРО – это то, что нужно Украине уже сейчас", – написал Ермак.

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Россия осуществила атаку