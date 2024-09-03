В Чернигове раздался повторный взрыв: что говорят местные власти
Источник:Суспильне
Российские захватчики продолжают свой террор украинских городов. Так, ночью 3 сентября в Чернигове жители города слышали взрывы.
Об этом сообщает корреспондент Суспильного. Отметим, что в регионе уже более 2 часов продолжается воздушная тревога.
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Взрыв в Чернигове
Поздно вечером 2 сентября в 22:46 начала раздаваться воздушная тревога в Черниговской области.
После полуночи, в 00:17, в Воздушных силах предупредили об ударном беспилотнике в районе Чернигова.
Чернигов – в районе города вражеский БпЛА,
– говорится в сообщении.
Уже в половине первого ночи в Чернигове слышен звук взрыва. Вскоре, а именно через 6 минут, в городе слышали еще один звук взрыва.
В Чернигове работает ПВО,
– написали в Общественном в 0:37.
Об этом там сообщили со ссылкой на информацию он начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского. Также он проинформировал, что в центральной части Чернигова попаданий в здания и падения обломков не зафиксировано.
По его информации, в районах улиц Шевченко, Казацкой и проспекта Левка Лукьяненко попаданий и падений обломков не обнаружено.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.