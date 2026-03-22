В Чернигове в АТБ взорвался неизвестный предмет: есть раненые
- В Чернигове в супермаркете АТБ взорвался неизвестный предмет, травмированы 4 человека.
- На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители для установления обстоятельств инцидента.
В супермаркете АТБ в Чернигове 22 марта взорвался неизвестный предмет. Из-за этого на месте есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
Что известно о взрыве в АТБ в Чернигове?
Дмитрий Брижинский написал, что инцидент произошел в супермаркете АТБ по улице Летной в Чернигове. По предварительным данным, там взорвался неизвестный предмет.
Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу,
– отметил начальник Черниговской МВА.
По словам чиновника, сейчас на месте работают все экстренные службы.
Журналисты Суспильного также опубликовали первое фото с места происшествия.
Место взрыва в Чернигове 22 марта / Фото Суспильного
В полиции Черниговской области отметили, что на месте работают следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Когда еще в Чернигове были взрывы недавно?
21 марта Чернигов полностью остался без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Было обесточено 430 тысяч абонентов.
17 марта российские дроны атаковали здание прокуратуры и ТЦК в Черниговском районе. Там был поврежден фасад, остекление и крыша.
26 февраля в Чернигове прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистической ракеты. Тогда повреждений гражданской инфраструктуры не было зафиксировано.