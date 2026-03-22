В Чернигове в АТБ взорвался неизвестный предмет: есть раненые
22 марта, 13:25
Обновлено - 13:47, 22 марта

В Чернигове в АТБ взорвался неизвестный предмет: есть раненые

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В Чернигове в супермаркете АТБ взорвался неизвестный предмет, травмированы 4 человека.
  • На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители для установления обстоятельств инцидента.

В супермаркете АТБ в Чернигове 22 марта взорвался неизвестный предмет. Из-за этого на месте есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Смотрите также В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

Что известно о взрыве в АТБ в Чернигове?

Дмитрий Брижинский написал, что инцидент произошел в супермаркете АТБ по улице Летной в Чернигове. По предварительным данным, там взорвался неизвестный предмет.

Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу, 
– отметил начальник Черниговской МВА.

По словам чиновника, сейчас на месте работают все экстренные службы.

Журналисты Суспильного также опубликовали первое фото с места происшествия.


Место взрыва в Чернигове 22 марта / Фото Суспильного

В полиции Черниговской области отметили, что на месте работают следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Когда еще в Чернигове были взрывы недавно?