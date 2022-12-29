В Черниговской и Киевской областях слышали звуки взрывов: вероятно, сработала ПВО

Российские оккупанты решили снова атаковали города Украины 29 декабря. Местные телеграмм-каналы сообщают о том, что раздались взрывы в Киевской и Черниговской областях около 08:20.

По всей Украине 29 декабря около 08:00 раздались сигналы воздушной тревоги. Следует не пренебрегать своей безопасностью и спуститься в укрытие, хотя украинское ПВО успешно ликвидирует вражеские воздушные цели, – в частности, на Киевщине и Черниговщине.

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Что известно о взрывах в Северных регионах

По состоянию на 08:30 в ОВА Киевской и Черниговской областей не сообщали, что стало причиной взрывов, однако местные телеграм-каналы активно пишут, что это системы противовоздушной обороны ликвидируют вражеские ракеты.

Однако следует сказать, что и Алексей Кулеба, и Вячеслав Чаус в своих социальных сетях ранее сообщали о тревогах и призывали людей их не игнорировать.