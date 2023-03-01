Из-за удара россиян по Чернобаевке ранен 1-летний мальчик: "скорая" везет в больницу

Российские оккупационные войска нанесли удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки ранен годовалый мальчик.

Пока малыша пытаются спасти, сообщили в Херсонской областной военной администрации.

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Оккупанты воюют с малышами на Херсонщине. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик,

– сообщили в ОВА.

Сейчас карета "скорой" везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, обломками стекла ему ранило уши и лицо.

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