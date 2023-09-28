Россияне вывели в море "Циклон" с 8 "Калибрами": он не прошел испытаний

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель "Циклон", суммарный залп которого составляет 8 ракет типа "Калибр".

Общая оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной, сообщила пресс-служба ОК "Юг" по состоянию на утро 28 сентября.

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"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника и признаков формирования им наступательных группировок не выявлено. Продолжается контрбатарейная борьба, враг продолжает активно применять тактическую авиацию", – говорится в сообщении.

В море вышел корабль "Циклон"

Отмечают, что корабельная группировка враг развернул в количестве 8 кораблей, из них 7 в Черном и один в Азовском морях.

"В море выведен надводный ракетоноситель "Циклон", снаряжение которого предусматривает восемь "Калибров", – добавили военные.

Платформа не прошла испытаний

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона уточнил, что испытаний корабль не прошел.

Прямо сейчас в море вышел корабль с именем "Циклон". Это морская платформа для запуска крылатых ракет типа "Калибр,

– отметил Плетенчук.

В то же время, по его словам, двухлетних испытаний этот корабль не прошел – не смог завершить.

"Платформа, построенная специально под эту задачу, как в принципе больше ничего не умеет и не должна уметь, штатное вооружение которой не выполняет больше никаких функций, кроме там самообороны, другое вооружение имею в виду, он не умеет запускать ракеты", - указал Плетенчук.

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