Карты NASA зафиксировали мощные пожары на ВОТ: в огне могли быть российские военные объекты

В NASA зафиксировали пожары в Черном море. Официальной информации от оккупантов или украинских спецслужб пока нет, однако есть предположение, что пылали российские военные объекты на временно оккупированной территории.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что вероятные атаки на объекты в Черном море были осуществлены примерно в тот же период, когда Силы обороны атаковали российские нефтебазы. Говорится о 16 – 18 января 2025 года.

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Пожары на оккупированных территориях

Петр Андрющенко отметил, что в акватории Черного моря есть территории, которые временно контролирует страна-агрессор.

Там могли быть суда. Я искренне надеюсь, что это результат атаки украинскими морскими дронами по чему-то, что куда-то направлялось морем,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Он предположил, что это могли быть гражданские суда, которые перевозили военные грузы.

Важным фактом также является то, что пожары масштабные, ведь в зимний период, когда облачность повышена, NASA очень сложно фиксировать подобные случаи. Однако, по словам Андрющенко, если стало известно о событиях в Черном море, то поражения были действительно мощными.

Это 100% что-то приятное для нас, ведь украинских судов там нет. Поэтому это результат нашей атаки на море, о которой, я надеюсь, мы узнаем позже,

– высказался он.

Руководитель "Центра изучения оккупации" предположил, что к вероятным атакам по российским военным объектам в Черном море могут быть причастны сотрудники ГУР или СБУ. Они лидируют в разработке и использовании морских беспилотников.

К слову, морские дроны СБУ играют ключевую роль в обеспечении экономической стабильности Украины, эффективно сдерживая Россию в Черном море. Благодаря этому порты увеличили объем экспорта на 70%, позволяя транспортировать не только агропродукцию, но и другие грузы, в частности железорудные, что критически важно для экономики.