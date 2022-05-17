В Черном море может быть 400 – 600 российских мин, – Братчук

Российские оккупанты заминировали акваторию Черного моря. Точное количество взрывоопасных предметов неизвестно, но эксперты считают, что их может быть до 600.

На одесских пляжах опасно находиться

Об этом рассказал глава Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире совместного вещания, передает 24 канал. Он напомнил, что на пляжах области быть очень небезопасно.

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Я снова могу повторить, что передвижение по пляжам и черноморским побережьям нашей области опасно, потому что есть постоянный риск враждебного морского десанта. И он исчезнет только после нашей победы и окончания войны. Поэтому и заминированы соответствующие участки побережья, и некоторые морские мины стали прибивать к берегу. Я благодарю бдительных граждан, которые это замечают,

– сказал председатель ОВА.

Мины на пляжах Одессы

По его словам, военные также постоянно работают над поиском российских мин и сообщают, когда такое случается.

"Действительно, несколько дней назад две мины прибило к одному пляжу и эту операцию было провести сложно, но благодаря воинам Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины удалось эту угрозу ликвидировать. Еще раз хочу предупредить, что прогулки опасны. И чтобы сохранить себя и своих родных, лучше не посещать пляжи", – рассказал Братчук.

Он добавил, что ситуация достаточно тревожная, потому что Россия еще в начале марта разбросала в Черном море мины и признала это.

"Я видел цифру 420 мин, а некоторые эксперты считают, что их может быть 600. Соответствующие запросы были проведены и нашими военными, поэтому вопрос разминирования акватории Черного моря встанет уже после нашей победы и будет очень важным, и возможно к этому понадобится привлечение наших иностранных партнеров. И я уже вижу, что они такую готовность выражают", – подчеркнул председатель ОВА.

Братчук добавил, что для разминирования суши Украины понадобится от 5 до 10 лет. Но он надеется, что с Черным морем возможно будет быстрее, хотя мины могут всплывать в самых неожиданных местах.

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