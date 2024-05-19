В Черном море неподалеку Придунавья затонуло судно: есть пропавшие без вести

Неподалеку Придунавья затонуло судно Mohammad Z, которое двигалось под флагом Танзании. Инцидент произошел неподалеку румынского придунайского поселка Сфынту-Георге.

Известно, что на борту были члены экипажа. О трагедии сообщили утром 18 мая 2024 года.

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Что известно о Mohammad Z

В Военно-морских силах Румынии сообщили, что они искали 3 без вести пропавших членов экипажа грузового судна, которое затонуло у побережья Черного моря.

К поисково-спасательным работам привлекли Морской спасательно-координационный центр (MRCC), пограничную полицию и два коммерческих судна, которые находились рядом,

– объяснило издание.

По данным иностранных журналистов, на борту корабля было 11 членов экипажа, из них 9 – граждане Сирии, 2 – египтяне.

Восемь членов экипажа спасло торговое судно "Мишель" под руководством MRCC, которое было ближе всего к месту аварии.

Еще трех членов экипажа искали. Власти заявили, что пока неизвестно, почему затонуло судно.

Иностранное издание написало, что Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Воды моря делят между собой Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мины начали дрейфовать в Черное море, а румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвреживали те, что дрейфовали в их воды.

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