В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул – СМИ

У берегов Крыма в Черном море подбили Военно-десантный корабль "Цезарь Куников". Ранее он уже оказывался под прицелом.

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Его атаковали дроны ГУР

Собственные источники Суспильного сообщили, что утром 14 февраля Главное управление разведки атаковало российский корабль "Цезарь Куников" дронами.

Он затонул,

– говорится в сообщении.

Российские пропагандисты начали писать, что "весь экипаж корабля жив", что фактически означает, что со своей стороны они подтверждают, что он все-таки затонул.

К слову, 24 мая 2022 года Генштаб ВСУ заявлял, что в оккупированном Бердянске был подбит российский корабль "Цезарь Куников", однако после этого он еще продолжал функционировать.

Сколько кораблей Россия потеряла с начала войны