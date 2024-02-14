В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул – СМИ
Источник:Суспильное
В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул – СМИ
У берегов Крыма в Черном море подбили Военно-десантный корабль "Цезарь Куников". Ранее он уже оказывался под прицелом.
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Его атаковали дроны ГУР
Собственные источники Суспильного сообщили, что утром 14 февраля Главное управление разведки атаковало российский корабль "Цезарь Куников" дронами.
Он затонул,
– говорится в сообщении.
Российские пропагандисты начали писать, что "весь экипаж корабля жив", что фактически означает, что со своей стороны они подтверждают, что он все-таки затонул.
К слову, 24 мая 2022 года Генштаб ВСУ заявлял, что в оккупированном Бердянске был подбит российский корабль "Цезарь Куников", однако после этого он еще продолжал функционировать.
Сколько кораблей Россия потеряла с начала войны
- Экс-офицер ВМС Бельгии и нынешний военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен проделал замечательную работу и опубликовал инфографику потерь российского флота, начиная с февраля 2022 года.
- Бельгиец насчитал 11 кораблей, которые были уничтожены или повреждены в результате украинских ударов.
- В этом списке он учел и "улов" уже в новом году, а именно затопление ракетного катера "Ивановец". Так же в этот перечень не входит и этот БДК, который подбили 14 февраля.