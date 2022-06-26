В Черном море снова пострадали "вышки Бойко": в ОК "Юг" говорят об аварии у врага

В ОК "Юг" заявили, что по состоянию на 26 июня зафиксировали активность российских поисково-спасательных судов. Вероятно, это произошло из-за аварии на одной из платформ.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что зафиксирована активность в районе Одесского газоконденсатного месторождения. Вероятно, идет эвакуация.

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В Черном море, в районе Одесского газоконденсатного месторождения, зафиксировали активность российских поисково-спасательных судов. Вероятно, они проводят эвакуацию персонала из-за аварии на одной из платформ,

– говорится в сообщении.

РосСМИ сообщают о ракетном ударе по "вышкам Бойко". Их российские оккупанты использовали как военный объект. В частности, там были сосредоточены средства ведения радиоэлектронной разведки, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В ОК Юг удар по "вышкам Бойко" не подтвердили, но и не опровергли. Данные пока уточняют. В то же время в ОК "Юг" уже заявили о вероятности проведения эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ.

По данным ОК "Юг", на острове Змеиный продолжаются активные действия военной операции. В процессе используют разные силы и виды вооружения.

Резников о "вышках Бойко"

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что оккупанты использовали буровые платформы в Черном море, чтобы защитить российский флот от комплексов "Нептун". Именно поэтому на платформах в Черном море разместили станции радиоэлектронной борьбы, которые должны были уберечь российские корабли.

"Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, россияне размещали на них свои станции радиоэлектронной борьбы. Так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках и теперь они не используются для цели, которую задумали россияне", – рассказал Резников.

Вероятный удар по "вышкам Бойко"

Буровые установки Россия захватила в 2014 году во время оккупации Крыма. "Вышками Бойко" их стали называть из-за скандала с экс-министром энергетики Юрием Бойко.

Информация об ударе по "вышкам Бойко" появилась в июне 2022 года. Оккупанты в Крыму заявили, что в буровые установки попали трижды. Впоследствии сообщили, что спастись удалось не всем, кто там находился.

Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – сообщил: "вышки Бойко" Россия украла у Украины, а ворованное нужно возвращать.

Кроме того, там были объекты, которые помогали врагу выполнять некоторые функции. В частности, по блокировке Черного моря.

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