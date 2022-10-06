В Черновцах простились с 22-летней патрульной, получившей смертельное ранение на службе

В Черновцах при исполнении служебных обязанностей погибла 22-летняя патрульная Таисия Татарин. 6 октября в городе простились с девушкой

В Черновцах попрощались с Таисией Татарин

3 октября она получила смертельное огнестрельное ранение во время вызова о развращении несовершеннолетних. Человек, по которому был вызов, имел при себе оружие и внезапно произвел несколько выстрелов по патрульным, среди них была и Таисия. Сегодня ее провели в последний путь, сообщила Черновицкая ОГА.

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В последнюю дорогу полицейскую провели в родном селе Розтоки на Вижниччине. Почтить девушку пришло немало людей.

Таисия вступила в ряды патрульной полиции в августе 2020 года, чтобы служить и защищать. В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу. Вечная память,

– говорится в сообщении.

В Черновицкой ОГА выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Таисии.



В Черновцах попрощались с Таисией Татарин / Фото Черновицкая ОГА

Трагедия в Черновцах 3 октября: что известно