В Черновцах неизвестные разгромили праздничные локации, которые помогали украсить дети

В четверг, 4 января, неизвестные вандалы разбили новогодние фотозону и украшения в центре Черновцов. Украшали город к праздникам местные дети.

Как отмечают, делом уже занимаются полицейские. После этого праздничные локации нужно будет демонтировать.

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Как отреагировали местные власти

В Черновицком городском совете отметили, что в Украине ежеминутно борются свет и тьма, добро и зло. Потому такие поступки считаются неприемлемыми в военное время.

Это яркий пример того, как необдуманные действия могут разрушить то, в что другие вложили свои силы и душу. Ничье поведение не напоминает? Наверное, это риторический вопрос,

– говорится в сообщении.

Неизвестные разбили праздничные локации в Черновцах / Фото molbuk.ua.

На новогодней локации в Черновцах на площади Филармонии разбросаны искусственные новогодние тюки, а также разбитые игрушки. Некоторые украшения фотозоны исчезли.

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