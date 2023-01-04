В Черновцах неизвестные разгромили праздничные локации, которые помогали украсить дети

4 января 2023, 18:30
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Черновицкий городской совет

В четверг, 4 января, неизвестные вандалы разбили новогодние фотозону и украшения в центре Черновцов. Украшали город к праздникам местные дети.

Как отмечают, делом уже занимаются полицейские. После этого праздничные локации нужно будет демонтировать.

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Как отреагировали местные власти

В Черновицком городском совете отметили, что в Украине ежеминутно борются свет и тьма, добро и зло. Потому такие поступки считаются неприемлемыми в военное время.

Это яркий пример того, как необдуманные действия могут разрушить то, в что другие вложили свои силы и душу. Ничье поведение не напоминает? Наверное, это риторический вопрос,
– говорится в сообщении.

Неизвестные разбили праздничные локации в Черновцах / Фото molbuk.ua.

На новогодней локации в Черновцах на площади Филармонии разбросаны искусственные новогодние тюки, а также разбитые игрушки. Некоторые украшения фотозоны исчезли.

В Черновцах создают модульный городок для переселенцев

  • В Черновцах прибыли первые блоки модульных домов, предоставленные Чехией. Сообщается, что новое временное жилье будет оснащено всем необходимым: холодильником, панелями для приготовления пищи, стиральными машинами.
  • Блоки уже начали устанавливать на территории модульного городка. Благодаря этому здесь появятся дополнительные 18 спальных мест, три санузла, три комнаты для предоставления и получения медпомощи.
  • В домах будет вся необходимая бытовая техника, в частности холодильники, панели для приготовления пищи, стиральные машины.
  • Также правительство Чехии выделило около 10 миллионов чешских крон финансовой помощи.
  • Еще в октябре в Черновцах началось обустройство модульного городка для 300 переселенцев. Домики предоставил немецкий фонд. Проект предусматривает также устройство детской площадки и продуктового магазина, рассказал городской голова Черновцов Роман Кличук.
Автор: Анна Романюк