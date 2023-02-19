В коммунальной маршрутке в Черновцах водитель избил человека

В Черновцах водитель маршрутки избил пассажира с инвалидностью. Однако в Черновицком троллейбусном управлении говорят, что мужчина упал.

Инцидент произошел 31 января на улице Небесной Сотни, 20, а именно на остановке возле "Руты". В полиции расследуют дело.

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Что известно об инциденте в Черновцах

Черновчанка Татьяна рассказала, что шла с 37-летним сыном Андреем, у которого инвалидность первой группы. Они захотели проехать одну остановку бесплатно, возвращаясь домой вечером.

Но водитель не разрешил и сказал им выходить. Женщина вышла, а сын остался в автобусе и поехал дальше. По словам Татьяны, это была последняя маршрутка А1.

Я прошла одну остановку, но сына не было. Через минуту сын звонит и говорит: "Мама, приди, пожалуйста, меня избил водитель",

– рассказала женщина.

По ее словам, события разворачивались так:

водитель сказал ее сыну: "Ушел отсюда, мерзавец";

в ответ Андрей ударил по маршрутке;

после этого водитель вышел из автобуса, подбежал к сыну и стал его избивать.

По словам самого Андрея, которые пересказала мать, водитель избивал его 5 минут по голове и позвоночнику.

Сын ему кричал: "Не бейте, извините". Но водитель не останавливался,

– рассказала женщина.

Она добавила, что водитель также разбил ногами два пакета с продуктами, которые были у сына. Когда женщина пришла, ее сын сидел на тротуаре и ждал полицию.

Татьяна вызвала "скорую", ведь у сына "были сильные побои". Врачи затем назначили ему лечение таблетками.

Что говорят в троллейбусном управлении и полиции

В Черновицком троллейбусном управлении отрицают, что их водитель избивал пассажира.

В автобусе 1А льгот на проезд нет, водитель попросил оплатить, потому что он не имеет права перевозить безвозмездно. Мама с сыном начали огрызаться, угрожать, а потом сын выходил из транспортного средства и самостоятельно упал,

– сказали в управлении.

Черновицкая полиция заявила, что продолжается расследование по статье об ответственности за умышленное легкое телесное повреждение.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, досудебное расследование", – заявили правоохранители.

Если вину по этой статье докажут, то водителю грозит штраф либо общественные работы до 200 часов, либо исправительные работы до 1 года.

Кратко о последних нарушениях закона