В Чорткове простились с сыном известного диссидента Василием Мармусом, погибшим на Харьковщине
Источник:Чертковский городской совет
На войне погиб Василий Мармус, сын диссидента и политзаключенного Владимира Мармуса. Он пал в боях за освобождение Харьковщины.
В Чорткове простились с Василием Мармусом
14 сентября Чертков, откуда родом Герой, "встретил" его с желто-голубыми флагами и со слезами на глазах. Похороны пройдут 15 сентября в 11:00 в Соборе верховных апостолов Петра и Павла.
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Воздать честь Герою – Василию Мармусу – сегодня собралась чуть ли не вся Чертковская община. По инициативе друзей-музыкантов тело Героя встречали оркестром еще перед Копычинецким мостом, а затем колонной отправились в Собор Верховных Апостолов Петра и Павла,
– написал Чортковский городской совет.
У Василия остались мама, отец, жена и дочь. Все, кто знал Василия, утверждают, что более положительного и лучшего человека, чем он, – не знают. Он всегда с азартом брался за новые дела и все доводил до конца. Когда началась война, не смог оставаться в стороне и пошел служить добровольцем в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В Чорткове "встретили" Василия Мармуса / Фото из фейсбука Чортковский городской совет
Василий с детства научился любить Украину и знал цену нашей Независимости, ведь вырос в патриотической семье. Его отец – Владимир Мармус – известный общественно-политический деятель, участник национально-освободительной борьбы, член легендарной "Росохацкой группы", которая в ночь на 22 января 1973 года вывесила в Чорткове украинские флаги. За это мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующей ссылкой на 5 лет.