В Чувашии горело общежитие: пострадало много детей, среди них – младенец

В России 5 января снова вспыхнул масштабный пожар. В Чувашии загорелось общежитие. Уже известно, что среди пострадавших много детей.

Девятиэтажное общежитие занялось в Чебоксарах. Кадры пожара обнародовали в российских телеграмм-каналах. 24 канал.

Кстати говоря Выгорели дотла: под Томском вспыхнул пожар в лагере для мобилизованных

Сначала сообщалось, что пострадали 15 человек, в том числе 8 детей. Затем озвучили цифру 17 потерпевших.

Среди пострадавших – младенец

Жителей общежития эвакуировали с помощью пожарной лестницы. Им оказывают медицинскую помощь. Уже появился комментарий российских властей. Глава Чувашии Олег Николаев говорит, что пострадали 8 детей. В частности, годовалый ребенок и трехмесячный младенец, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Местные жители говорят, что оперативные службы пытаются найти еще одного ребенка на месте пожара.

О причинах ЧП пока неизвестно. Впоследствии ее локализовали, а прокуратура начала проверку.

Пожар в ночном клубе в России

25 декабря в российском Владивостоке возник пожар в ночном клубе Unique. Пожарная тревога не сработала, поэтому людей никто не собирался эвакуировать. Очевидцы жаловались, что сработал только один выход. Там собралась целая толпа. Традиционно россияне утверждали, что "нет пострадавших".

В целом в России – ни дня без пожаров. В частности, 23 декабря загорелся нелегальный дом престарелых в Кемерово. Ни о какой системе пожаротушения в помещении даже не говорилось. Погибли 22 человека.